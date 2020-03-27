ФИФА попросит игроков сократить зарплаты на 50 процентов ФИФА рассмотрела предложения о том, как жить во время кризиса

Такое решение было принято на совещании с представителями Ассоциации европейских клубов (ECA) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

Стороны обсуждали предложения по изменениям, которые необходимо внести в мир футбола, чтобы адаптироваться к глобальному кризису на фоне пандемии коронавируса.

Как сообщает издание, все стороны осознают необходимость адаптации к новому сценарию, который футбол будет ощущать отныне. По информации источника, предложения, сделанные ФИФА, могут вступить в силу уже со следующей недели.

Кроме этого, контракты всех игроков будут продлены до конца сезона, а за продление заплатят клубы, которые на это время не смогут расторгать соглашения ни с игроками, ни с тренерами. При этом как только ситуация стабилизируется, все соглашения будут автоматически восстановлены и вернутся к своим прежним статусам.

Также будут предприняты попытки завершить национальные чемпионаты, отдав приоритет местным соревнованиям, то есть лигам. Возобновлением чемпионатов и концовкой сезона каждая ассоциация будет заниматься самостоятельно, но скоординировано и без угрозы для здоровья.

Трансферный рынок будет продолжаться 16 недель (четыре месяца) с начала периода, который будет совпадать с концом текущих сезонов, хотя клубы просят продлить его до конца года.

Во время этой ситуации клубы не обязаны будут отпускать футболистов в национальные команды, но при этом игроки и клубы также должны быть расположены для возможных антидопинговых тестов.

Ранее стало известно, что конгресс ФИФА в Эфиопии, который должен был состояться пятого июня в Аддис-Абебе, перенесен на 18 сентября. Причина - распространение эпидемии коронавируса.