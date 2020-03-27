Команды РПЛ могут урезать зарплаты футболистам на 30-50% - Советский спорт
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27 марта 2020 01:49Футбол

Команды РПЛ могут урезать зарплаты футболистам на 30-50%

Клубы российской премьер-лиги проводят консультации о дальнейших шагах, связанных с приостановкой чемпионата России.

Как сообщает телеграм-канал «Футбольный Биги», команды РПЛ рассматривают возможность сокращения зарплат футболистов на 30-50% в том случае, если чемпионат доигран не будет.

«Шанс на то, что доиграют - есть. Вероятная дата - 15 мая. Это важно, потому что в ином случае идет невыполнение по коммерческим договорам. Есть ориентир на Европу - там ситуация намного хуже, чем в России, но есть настрой доиграть.

Шанс на то, что не доиграют, будет увеличиваться по мере поступления негативных новостей по вирусу. Полагаю, что как минимум шесть-восемь клубов сейчас будут не против остановки чемпионата. Полагаю, что и в РФС, и в РПЛ думают над негативным сценарием остановки - в плане распределения мест (вылет, Еврокубки).

Самое интересное - фиксировать ли при остановке распределение мест или поступать как-то иначе. Необходима формула. Обсуждается возможность проведения стыков 15-16 клубы РПЛ и 1-2 ФНЛ. Мини-турнир между командами 2-5 места в РПЛ за места в ЛЧ и ЛЕ (Зенит ввиду большого отрыва признаётся чемпионом). Сроки – неясны», - говорится в сообщениях телеграм-канала.

Напомним, что чемпионат России по футболу был приостановлен 17 марта, как минимум, до 10 апреля из-за пандемии коронавируса. При этом президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что первенство РПЛ возобновится не раньше 24 апреля, даже если появится возможность играть уже с 10-го числа.

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