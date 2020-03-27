«Барселона» сократила рабочий день и снизила зарплаты всем сотрудникам клуба

В четверг, 26 марта, состоялось заседание совета директоров «Барселоны», на котором были приняты меры, направленные на сокращение финансовых потерь клуба от коронавируса.
В частности, было принято решение о сокращении рабочего дня и пропорциональном уменьшении зарплат для всех сотрудников клуба.
Ранее СМИ сообщали, что не все футболисты каталонцев согласны пойти на урезание зарплат.
Напомним, чемпионат Испании, как и практически все спортивные мероприятия, прерван из-за коронавируса. После 27 сыгранных туров «Барса» возглавляет турнирную таблицу, набрав 58 очков и опережая «Реал» на два очка.
Заболевание было выявлено в конце прошлого года в Китае и распространилось по всему миру. По последним данным, в Испании зафиксировано более 56 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 4,1 тыс. человек.
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