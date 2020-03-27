Министр спорта Италии: Маловероятно, что сезон возобновится в начале мая - Советский спорт
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27 марта 2020 07:52ФутболНечаев Юрий

Министр спорта Италии: Маловероятно, что сезон возобновится в начале мая

Сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что возобновление чемпионата страны в начале мая маловероятно.

«Прогнозы, которые заставили нас считать, что мы сможем возобновить спортивные соревнования в конце апреля или мае, были слишком оптимистичными. Если чемпионат вообще возобновится, игры будут проходить без зрителей. Окончательное решение будет за Федерацией футбола, но маловероятно, что сезон возобновится в начале мая. Федерация может принять решение отложить игры до конца лета», — цитирует Спадафору Goal.

Напомним, в текущем сезоне в чемпионате Италии идет напряженная борьба за чемпионский титул. Во главе таблицы находится «Ювентус», набравший 63 очка. У занимающего второе место «Лацио» на одно очко меньше. Обе команды провели по 26 матчей. На третьем месте расположился «Интер», набравший 54 очка после 25 проведенных игр.

Чемпионат Италии, как и большинство других спортивных мероприятий, приостановлен из-за коронавируса.

Заболевание было выявлено в конце прошлого года в Китае и распространилось по всему миру.

В Италии зафиксировано более 80 тысяч случаев заражения, более 8 тысяч человек умерло. Страна занимает третье место в мире по количеству заболевших.

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