Коста нарушил карантин. «Ювентус» может наказать игрока (фото) Футболист находится на родине, в Бразилии.

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста нарушил режим самоизоляции и может быть наказан клубом.

Об этом сообщает Daily Mail.

В настоящий момент футболист находится в Бразилии и должен соблюдать карантин, вызванный пандемией коронавируса. Однако, девушка Косты опубликовала в Instagram фото, на котором они с футболистом находятся на отдыхе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Mô de vida ♥️ Публикация от NATHÁLIA FELIX (@nathaliafelix) 24 Мар 2020 в 2:50 PDT

По информации источника, руководство туринского клуба намерено наказать игрока.

Напомним, чемпионат Италии, как и большинство других спортивных мероприятий, приостановлен из-за коронавируса.

Заболевание было выявлено в конце прошлого года в Китае и распространилось по всему миру.

В Италии зафиксировано более 80 тысяч случаев заражения, более 8 тысяч человек умерло. Страна занимает третье место в мире по количеству заболевших.