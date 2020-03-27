Экс-защитник «Реала»: Пока Смолов выглядит достойно в Испании Бывший защитник «Реала» Фернандо Санс оценил игру нападающего «Сельты» Федора Смолова в нынешнем сезоне.

– В Испании остались очень хорошие воспоминания о российских футболистах. Все это благодаря выступлениям Александра Мостового, Валерия Карпина и других ваших игроков в Ла Лиге. Пока Смолов показывал неплохой футбол и играл достойно, – цитирует игрока «Известия».

Напомним, что Фернандо является сыном бывшего президента мадридского клуба Лоренсо Санса, скончавшегося 21 марта – у него возникла почечная недостаточность в связи с тем, что он заразился коронавирусом.

30 января «Сельта» арендовала Смолова до конца сезона с правом выкупа. 30-летний нападающий сыграл в чемпионате Испании шесть матчей и забил один гол в выездном матче против «Реала» (2:2) в рамках 24-го тура. Команда из Виго занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков.