Экс-защитник «Реала»: Пока Смолов выглядит достойно в Испании

– В Испании остались очень хорошие воспоминания о российских футболистах. Все это благодаря выступлениям Александра Мостового, Валерия Карпина и других ваших игроков в Ла Лиге. Пока Смолов показывал неплохой футбол и играл достойно, – цитирует игрока «Известия».
Напомним, что Фернандо является сыном бывшего президента мадридского клуба Лоренсо Санса, скончавшегося 21 марта – у него возникла почечная недостаточность в связи с тем, что он заразился коронавирусом.
30 января «Сельта» арендовала Смолова до конца сезона с правом выкупа. 30-летний нападающий сыграл в чемпионате Испании шесть матчей и забил один гол в выездном матче против «Реала» (2:2) в рамках 24-го тура. Команда из Виго занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков.
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