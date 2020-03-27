Эден Азар: Больше всего боюсь заразить других, если заболею сам Количество заболевших продолжает увеличиваться.

Полузащитник сборной Бельгии и мадридского «Реала» Эден Азар рассказал, чего опасается больше всего в связи с ситуацией с коронавирусом.

«Прежде всего, я боюсь передать это другим, если заболею. Мы справимся с ситуацией, и есть люди, готовые поработать над нашим выздоровлением. Однако знаю, что есть более хрупкие люди, которые больше под риском», — сказал Азар в интервью RTBF.

Напомним, чемпионат Испании, как и практически все спортивные мероприятия, прерван из-за коронавируса. После 27 сыгранных туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, набрав 58 очков и опережая «Реал» на два очка.

Заболевание было выявлено в конце прошлого года в Китае и распространилось по всему миру. По последним данным, в Испании зафиксировано более 56 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 4,1 тыс. человек.