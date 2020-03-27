Артета вспомнил, как почувствовал первые симптомы коронавируса

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился воспоминаниями о том, как почувствовал первые симптомы коронавируса.
«Сейчас я чувствую себя полностью здоровым. Я почувствовал симптомы, когда нам позвонили из клуба и сказали, что мы можем быть подвержены вирусу из-за общения с владельцем «Олимпиакоса». В тот момент я почувствовал где-то внутри, что болен. Это означало, что все люди в клубе, которые взаимодействовали со мной, подверглись риску. Нам пришлось быстро принимать решения», - цитирует испанца Sky Sports.
Напомним, специалист возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года. Под его руководством команда сыграла 15 матчей, одержала восемь побед, потерпела два поражения, еще пять встреч завершились вничью.
13 марта было объявлено, что Артета сдал положительный тест на коронавирус. В настоящий момент тренер полностью здоров.
Заболевание было выявлено в конце прошлого года в Китае и распространилось по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 500 тыс. человек, около 23 тыс. умерли.
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