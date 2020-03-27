«Герта» готова подписать Кариуса Голкипер «Бешикташа» Лорис Кариус, арендованный на два сезона у «Ливерпуля», может вернуться в чемпионат Германии.

Согласно информации Sport1.de, в услугах 26-летнего немца заинтересована «Герта».

Напомним, что в бундеслиге Кариус выступал за «Майнц», приняв участие в 96 матчах команды. Летом 2016 года он перешел в «Ливерпуль». В составе английского клуба он провел 49 поединков, пропустив 47 голов и 22 раза отыграв «на ноль».

После серии результативных ошибок, в том числе в финале Лиги чемпионов в сезоне 2017/2018 против «Реала» (1:3), руководство «мерсисайдцев» приняло решение отдать голкипера в двухлетнюю аренду в «Бешикташ».

Портал Transfermarkt оценивает Кариуса в четыре миллиона евро.