Экс-вратарь сборной Португалии: Считаю, что Злобин – отличный голкипер Бывший голкипер сборной Португалии Нуну оценил игру вратаря «Бенфики» Ивана Злобина.

– Считаю, что Злобин – отличный голкипер. Если он продолжит прогрессировать, у него есть все возможности сделать отличную карьеру. Есть ли у него сейчас шансы стать первым номером в «Бенфике»? Сложно сказать. Самое главное – продолжать уверенно работать, – цитируют Нуну «Известия».

Отметим, что 23-летний Злобин выступает в системе лиссабонского клуба с 2016 года. В составе основной команды он провел семь матчей, пропустил семь голов и два раза отыграв «на ноль».

Контракт россиянина с португальской командой рассчитан до 30 июня 2024 года.