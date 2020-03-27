Игрок «Брайтона» заразился коронавирусом

– Мы провели тестирование троих игроков на COVID-19. Одна проба показала положительный результат. На данный момент, с ним все в порядке, сейчас он получает необходимый уход, – цитирует Барбера FourFourTwo.
Напомним, что 13 марта все футбольные соревнования в Англии были приостановлены, как минимум, до 30 апреля из-за пандемии коронавируса
На момент паузы в АПЛ было сыграно 29 туров из 38. «Брайтон» занимает 15-е место, набрав 29 очков.
Виват, Мартен, виват! Фуркад ушел по-королевски Великий француз выиграл свою последнюю в карьере гонку 14.03.2020 18:15 Биатлон Волохов Юрий Кови победил грипп. Но пострадал от кулаков Рассказ о спаренных дерби «Спартак» – ХК ЦСКА, состоявшихся в январе 2001 года, когда в команде Виктора Тихонова свирепствовал грипп. Главным героем этих матчей стал 17-летний Ковальчук. 25.03.2020 12:00 Хоккей Домрачев Владислав Два четверных Акатьевой в Красноярске. Последний турнир зимнего сезона вышел о-го-го На всероссийской школьной Спартакиаде 12-летняя Софья Акатьева с оценками «взрослого» мирового топ-уровня обошла другую ученицу Этери Тутберидзе – Дарью Усачеву. 18.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Соболев оформил хет-трик в ворота «Марселя», Ребров проиграл Ковалевски Игроки «Спартака» провели виртуальный поединок против клуба второй польской лиги «Стомил», инициатором которого выступил Войцех Ковалевски. 26.03.2020 17:15 Футбол Григорьевская Юлия Максим Канунников: Вернулся из Германии в середине марта. На карантин не сажали 28-летний нападающий «Крыльев Советов» рассказал о своем восстановлении после травмы, которое он проходит в разгар пандемии коронавируса. 26.03.2020 14:00 Футбол Григорьевская Юлия Чалов войдет в топ-5 крупнейших трансферов из РПЛ – дороже Аршавина и Павлюченко (видео) Гинер наверняка уже пожалел, что отказал «Кристал Пэлас» в приобретении форварда. Ближайшим летом у него будет второй шанс. 26.03.2020 21:00 Футбол Зибрак Артем На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай «Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.
26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим «Клэбо в юбке» берется за винтовку. Лучшая спринтерша мира Нильссон переходит в биатлон Сенсация из Швеции: олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Стина Нильссон объявила, что покидает лыжные гонки и будет попробовать свои силы в биатлоне. 23.03.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай