Игрок «Брайтона» заразился коронавирусом Генеральный директор «Брайтона» Пол Барбер заявил, что один из игроков клуба сдал положительный тест на коронавирус. Имя футболиста пока не сообщается.

– Мы провели тестирование троих игроков на COVID-19. Одна проба показала положительный результат. На данный момент, с ним все в порядке, сейчас он получает необходимый уход, – цитирует Барбера FourFourTwo.

Напомним, что 13 марта все футбольные соревнования в Англии были приостановлены, как минимум, до 30 апреля из-за пандемии коронавируса

На момент паузы в АПЛ было сыграно 29 туров из 38. «Брайтон» занимает 15-е место, набрав 29 очков.