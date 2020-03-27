Паулу Фонсека: Отслеживаю игроков, которые могут быть интересны «Роме» в будущем Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека рассказал о том, чем занят во время карантина.

– Мы всегда находимся в контакте с командой, важно не останавливаться полностью прямо сейчас. Наш тренер по фитнесу – тот, кто больше всего работает в данный момент. Я провожу больше времени с сыном и женой, чем думаю о футболе. Тем не менее, я отслеживаю игроков, которые могут быть интересны в будущем, – цитирует Фонсеку Sic Noticias.

11 марта пресс-служба серии А сообщила о приостановке чемпионата из-за коронавируса. Министр спорта страны Винченцо Спадафора сообщил, что возобновление турнира в начале мая маловероятно.

На момент паузы в Италии было сыграно 26 туров из 38. «Рома» занимает пятое место, набрав 45 очков.