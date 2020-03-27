«Ювентус» оказался в списке претендентов на ван де Бека Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек интересен «Ювентусу»

По информации Goal.com, туринский клуб готов составить конкуренцию мадридскому «Реала» в борьбе за 22-летнего голландца ближайшим летом.

Ранее сообщалось, что игроком интересовались «Манчестер Юнайтед» и «Интер».

Ван де Бек является воспитанником «Аякса». В текущем сезоне он провел за клуб 37 матчей, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. Также он провел девять матчей в составе сборной Голландии.

Контракт игрока с амстердамским клубом рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 55 миллионов евро.