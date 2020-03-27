«Интер» не собирается возвращать Лазаро в команду Фланговый полузащитник «Ньюкасла» Валентино Лазаро, арендованный у «Интера», не вернется в клуб по окончании сезона.

Как сообщает Tuttomercatoweb, руководство миланцев рассчитывает на то, что англичане, арендовавшие 24-летнего австрийца в январе, выкупят игрока по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера должна составить 23,5 миллиона евро.

Сам футболист недавно заявил о готовности продолжить борьбу за место в основном составе итальянского клуба в следующем сезоне, однако главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте не видит игрока в обойме команды.

Напомним, что Лазаро перешел в «Интер» в июле прошлого года из «Герты» за 22,4 миллиона евро, подписав контракт на четыре года.

Однако 23-летнему австрийцу не удалось стать основным игроком клуба. В 11 матчах он провел на поле 513 минут и отметился двумя результативными передачами. За «Ньюкасл» Валентино сыграл пять поединков и забил один гол.

Ранее Лазаро также выступал за «Ред Булл Зальцбург» и «Лиферинг».