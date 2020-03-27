Анатолий Мещеряков: Договоренность «Локо» с Кокориным? У отдельных товарищей начинается обострение - Советский спорт
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27 марта 2020 11:02ФутболНечаев Юрий

Анатолий Мещеряков: Договоренность «Локо» с Кокориным? У отдельных товарищей начинается обострение

Чемпионат России приостановлен из-за коронавируса.

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг информацию о том, что клуб договорился о контракте с Александром Кокориным.

«Сейчас весна, у отдельных товарищей начинается обострение: появляются видения, звуки, голоса в голове. У некоторых открываются чакры, и с ними разговаривает космический разум. Друзья, давайте внимательно относиться к собственному здоровью. Все ссылаются на заседание совета директоров. Но его вчера не было и в ближайшие две-три недели тоже не планируется», — цитирует Мещерякова «Чемпионат.com».

Напомним, вчера ряд СМИ сообщили, что «Локомотив» и Кокорин летом подпишут контракт до 2023 года.

Кокорин в настоящее время выступает за «Сочи» на правах аренды. Игрок по-прежнему принадлежит »Зениту». В четырех матчах за сочинский клуб нападающий забил три гола и сделал две результативные передачи.

По итогам марта Кокорин был признан лучшим игроком российской премьер-лиги.

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