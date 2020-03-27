«Динамо» – о возможном переходе Кокорина: Никак не комментируем трансферные слухи В футбольном клубе «Динамо» отказались отвечать на вопрос о заинтересованности коллектива нападающим «Сочи» Александром Кокориным.

– Мы никак не комментируем трансферные слухи, кто и что написал. Ответить на вопросы можем только по факту того, что появится на официальном сайте, – сказал представитель бело-голубых для News.ru.

Ранее стало известно, что «Динамо» хочет опередить «Локомотив» в борьбе за 29-летнего форварда – железнодорожники якобы договорились с нападающим о трехлетнем контракте с зарплатой девять миллионов евро в год.

Кокорин в настоящее время выступает за «Сочи» на правах аренды. Игрок по-прежнему принадлежит «Зениту». В четырех матчах за сочинский клуб нападающий забил три гола и сделал две результативные передачи.

По итогам марта россиянин был признан лучшим игроком РПЛ.

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