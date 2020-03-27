Президент «Урала»: Я за завершение этого чемпионата без чемпиона и за начало нового сезона Турнир приостановлен из-за коронавируса.

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что РПЛ должна последовать примеру КХЛ и досрочно завершить сезон.

«Я за завершение этого чемпионата без чемпиона и за начало нового сезона.

Понимаете, я сейчас не знаю, чем занять моих игроков. Ребятам нужно снимать квартиры, номера в отелях. Почти все иностранцы хотят домой, увидеться с семьями. Вариант с урезанием зарплат? У нас не такие высокие зарплаты. Понимаете, у нас зарплата в рублях, то есть иностранцы из еврозоны уже потеряли около 20% из-за курса. Так что я не знаю, как будет выглядеть, если мы урежем зарплаты», — цитирует Иванова Sport24.ru.

После 22 сыгранных туров «Урал» занимает десятое место в турнирной таблице.

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России приостановлен до 10 апреля. Ранее президент лиги Сергей Прядкин заявил, что сезон вряд ли возобновится раньше 24 апреля.

В конце декабря 2019 года в Центральном Китае была зафиксирована вспышка заболевания, вызванная новым коронавирусом 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были зафиксированы более чем в 150 странах, включая Россию. По последним данным, в мире заразились около 500 тыс. человек, около 23 тыс. умерли. 11 марта ВОЗ признала вспышку заболевания пандемией.

В рамках борьбы с распространением коронавируса, по всему миру отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.