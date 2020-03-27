«Интер» летом хочет пригласить Вертонгена «Интер» продолжает следить за ситуацией вокруг защитника «Тоттенхэма» Яна Вертонгена.

Как сообщает Calcio Mercato, руководство итальянского клуба готово предложить контракт 32-летнему бельгийцу ближайшим летом..

Сам игрок недавно заявил, что пока не принял окончательного решения по поводу своей дальнейшей карьеры.

Вертонген выступает за «Тоттенхэм» с лета 2012 года. Лондонцы приобрели защитника у «Аякса» за 12,5 миллионов евро. С тех пор он сыграл в 311 матчах, забив 14 голов и отдав семь ассистов. В составе сборной Бельгии он отыграл 118 поединков (9 голов).

В нынешнем сезоне 32-летний защитник забил два гола и сделал одну результативную передачу в 26 матчах. Его контракт с клубом истекает этим летом.