«Реал» готов продать Марсело в «Ювентус» Левый защитник «Реала» Марсело может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает Calcio Mercato, «Ювентус» попытается приобрести 31-летнего бразильца в летнее трансферное окно. В свою очередь, мадридский клуб не против того, чтобы отпустит своего игрока в туринскую команду в связи с тем, что в команду должен вернуться Ашраф Хакими, арендованный дортмундской «Боруссией».

Марсело перешел в «Реал» в январе 2007 года из «Флуминенсе» за 6,5 миллионов евро. С тех пор он принял участие в 505 матчах, забил 37 голов и отдал 96 ассистов. Вместе с командой он стал обладателем 21 трофея, в том числе четырехкратным чемпионом Испании (2007, 2008, 2012, 2017) и Лиги чемпионов (2014, 2016-2018).

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.