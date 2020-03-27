«Реал» готов продать Марсело в «Ювентус» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 марта 2020 13:17ФутболКорегин Владислав

«Реал» готов продать Марсело в «Ювентус»

Левый защитник «Реала» Марсело может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает Calcio Mercato, «Ювентус» попытается приобрести 31-летнего бразильца в летнее трансферное окно. В свою очередь, мадридский клуб не против того, чтобы отпустит своего игрока в туринскую команду в связи с тем, что в команду должен вернуться Ашраф Хакими, арендованный дортмундской «Боруссией».

Марсело перешел в «Реал» в январе 2007 года из «Флуминенсе» за 6,5 миллионов евро. С тех пор он принял участие в 505 матчах, забил 37 голов и отдал 96 ассистов. Вместе с командой он стал обладателем 21 трофея, в том числе четырехкратным чемпионом Испании (2007, 2008, 2012, 2017) и Лиги чемпионов (2014, 2016-2018).

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

Капризов и Яшкин, до свидания! КХЛ объявила о завершении сезона Сезон-19/20 завершен. Досрочно. Президент КХЛ Алексей Морозов сделал соответствующее заявление на сайте лиги. О распределении мест будет сообщено дополнительно после заседания совета директоров. 25.03.2020 14:00 Хоккей Домрачев Владислав
Не наше место. Россияне остались без медалей в Чехии Этап Кубка мира в Нове Место не принес нашей сборной наград. В последней гонке - мужском масс-старте – Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов заняли 16-е и 28-е места. 08.03.2020 19:00 Биатлон Мысин Николай
Куклиной не хватил сил на последний круг. Российские биатлонистки вновь без медалей Женский спринт в Финляндии может стать завершающим стартом в нынешнем розыгрыше Кубка мира по биатлону из-за коронавируса. 13.03.2020 20:00 Биатлон Иванова Дарья
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Турнир ACA в Москве, где Емельяненко подерется с Исмаиловым, под угрозой срыва из-за коронавируса Вполне вероятно, что самое ожидаемое бойцовское шоу в России перенесут. 10.03.2020 21:30 ММА Ващенко Сергей
Два четверных Акатьевой в Красноярске. Последний турнир зимнего сезона вышел о-го-го На всероссийской школьной Спартакиаде 12-летняя Софья Акатьева с оценками «взрослого» мирового топ-уровня обошла другую ученицу Этери Тутберидзе – Дарью Усачеву. 18.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
8 марта – день кровавый. На турнире UFC 248 девушки устроили обоюдное избиение (видео) А главный бой вечера был ужасным: мужики катали вату. 08.03.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей
Фанатов Загитовой и Медведевой вирус не испугал. Обзор событий недели Чемпионат мира в Монреале отменен, международный сезон завершен. Однако на катках России жизнь идет своим чередом, соревнования и шоу продолжаются. 16.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Олимпиаду будут переносить, бой Хабиба пройдет без зрителей В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 24.03.2020 07:00 ММА Кузнецов Дмитрий
Эшли Янг дал советы по борьбе с коронавирусом. Но некоторые противоречат ВОЗ Вингер миланского «Интера» Эшли Янг проводит время на карантине с пользой. Причем не только для себя. 26.03.2020 13:00 Футбол Анисимов Вадим
Новости
14:00 Футбол Хердур Магнуссон: ЦСКА будет бережнее относиться к голевым моментам в концовке сезона
13:58 Футбол «Локомотив» намерен добиться скидки при выкупе контракта Жоао Мариу
13:45 Футбол «Луч» приостановил тренировки из-за коронавируса
13:37 Баскетбол Павел Астахов: Очень надеюсь, что «Химкам» все-таки присвоят звание чемпиона России
13:33 Футбол 18-летний полузащитник «Эспаньола» может перейти в «Челси»
13:17 Футбол «Реал» готов продать Марсело в «Ювентус»
13:16 Хоккей Клод Жиру: Было бы неплохо провести несколько матчей перед плей-офф Кубка Стэнли
13:11 Хоккей Сидни Кросби: Попытаемся сыграть как можно больше игр, но я не возражаю, начать прямо с плей-офф
13:01 Футбол Кафу: Когда Неймар на поле, восемь игроков соперника будут отвлекать свое внимание на него
12:36 Футбол «Челси» заинтересовался голкипером «Милана»
12:25 Хоккей Источник: Форвард «Барыса» Найт может продолжить карьеру в «Авангарде»
12:23 Хоккей Александр Овечкин: Сейчас думаю только о безопасности семьи, хочу, чтобы все поскорее закончилось
12:19 Хоккей Александр Овечкин: В течение первой недели расслаблялся, но сейчас уже становится скучно
12:10 Футбол «Интер» летом хочет пригласить Вертонгена
12:00 Футбол Президент «Урала»: Я за завершение этого чемпионата без чемпиона и за начало нового сезона
11:57 Футбол Тренер «Зальцбурга»: Трансфер Минамино в «Ливерпуль» – большая честь для нас
11:43 Футбол «Динамо» – о возможном переходе Кокорина: Никак не комментируем трансферные слухи
11:42 Хоккей Гулявцев подписал новый однолетний контракт с «Амуром» (фото)
11:29 Хоккей Александр Курносов: Считаю, что Умарк – лучший легионер, игравший столь долгое время в КХЛ
11:25 ММА «Оставь Емельяненко в покое! Он мой». Исмаилов обратился к Шлеменко
Спасению вопреки: старики ходят по Москве как ни в чем не бывало
Три новых случая заражения коронавирусом выявлено в Волгоградской области
Застрявшие вне дома: вахтовики из Башкирии оказались изолированы из-за коронавируса
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
«Это серьёзный удар по бизнесу». Как Тагил готовится к «коронавирусным каникулам»
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика