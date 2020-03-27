Хердур Магнуссон: ЦСКА будет бережнее относиться к голевым моментам в концовке сезона Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон объяснил причины неудачной игры армейцев в РПЛ после зимней паузы.

– В России очень сложная лига, многие клубы играют от обороны. В свою очередь, нам очень сложно даются забитые голы. Мы пытаемся что-то придумать, очень стараемся, но не всегда получается. Думаю, что в оставшихся матчах мы сможем переломить ситуацию. Будем бережнее относиться к голевым моментам, и победы обязательно вернутся к нам, – цитирует Магнуссона Bobsoccer.

27-летний исландский защитник перешел в московский клуб летом 2018 года из «Бристоль Сити». За это время он отыграл 54 матча и забил четыре гола.

После зимней паузы ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» (1:1) и «Уфой», а также потерпел поражение от «Ростова» (2:3). Подопечные Виктора Гончаренко занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 36 очков.

Чемпионат России был приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.