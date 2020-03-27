Четыре немецких клуба-участника ЛЧ предоставили в распоряжение Бундеслиги 20 миллионов евро «Бавария», «Боруссия» (Дортмунд), «РБ Лейпциг» и «Байер» предоставили в распоряжение Бундеслиги и второй Бундеслиги 20 миллионов евро.

- Вместе с тремя другими участниками Лиги чемпионов этой акцией мы хотим продемонстрировать солидарность со всеми клубами Бундеслиги и второй Бундеслиги. В это тяжелое время важно, чтобы сильные плечи поддержали слабые. Этим мы хотим показать, что футбольный мир сплочен - особенно в такое время, - прокомментировал данное решение председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

Ранее испанская Marca сообщила, что Международная ассоциация футбола (ФИФА) на совещании с представителями Ассоциации европейских клубов (ECA) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) обсудила предложения по изменениям, которые необходимо внести в мир футбола, чтобы адаптироваться к глобальному кризису на фоне пандемии коронавируса.