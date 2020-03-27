Юрген Клопп: Заплакал, когда увидел, как люди в больнице поют You’ll Never Walk Alone Главного тренера «Ливерпуля» впечатлило видео с поющими медиками.

В интервью для официального сайта «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил восхищение британскими медработниками, которые не теряют присутствия духа на передовой борьбы с коронавирусом.

«Мой английский недостаточно хорош, чтобы это описать, – заявил немецкий тренер. – Это невероятно, это здорово. Вчера мне прислали видео, как люди в больнице у отделения интенсивной терапии поют «You’ll Never Walk Alone», и я тут же заплакал. Невероятно. Это показывает всем, что эти люди не просто работают, а делают это с правильным настроем. Они привыкли помогать другим, и нам тоже нужно научиться этому, потому что нас обычно заботят свои проблемы и все такое. Но для них это ежедневная работа. Они подвергают себя опасности, потому что помогают больным, людям с серьезными проблемами. Я просто не могу сильнее выразить свое восхищение, просто не могу.

Мы говорили это достаточно часто, и я думаю все уже знают о том, что футбол – это не самое главное в мире. Хочу добавить, что чем дисциплинированнее мы будем, тем быстрее вернется футбол. Карантин – это единственное решение в данный момент, и другого нет».

В Великобритании коронавирус обнаружили у 11 658 человек. От последствий инфекции скончались 578 заразившихся.