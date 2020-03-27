Вячеслав Кротов: Смолов рассказывал, что в Испании выйти может только в магазин Футболист «Уфы» Вячеслав Кротов рассказал, как нападающий «Сельты» Фёдор Смолов переживает пандемию коронавируса в Испании.

- Смолов рассказывал, что в Испании все время проводит дома и выйти может только в магазин. А за появление на улице без уважительной причины в стране грозит штраф размером 600 евро, - приводит слова Кротова RT.

Ранее Кротов предположил, что чемпионат России по футболу вряд ли возобновится 10 апреля.

Напомним, что 12 марта чемпионат Испании официально был приостановлен на две недели в связи с распространением коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран.