Чемпионат Испании надеются возобновить в середине мая Новый сезон планируют начать в сентябре.

Ла Лига и Ассоциация испанских футболистов провели встречу, обсудив возможности возобновить сезон, когда пандемия коронавируса пойдет на спад. Об этом сообщает мадридская газета Marca.

В Испании надеются возобновить соревнования в середине мая. При этом сезон-2020/21 может стартовать в сентябре, а в декабре на рождественские праздники могут уплотнить календарь по примеру АПЛ.

Напомним, что в чемпионате Испании было сыграно 27 туров из 38.