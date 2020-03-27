«Барселона» потеряет 140 миллионов евро из-за пандемии коронавируса В клубе посчитали убытки из-за рецессии экономики.

Испанская газета El Pais сообщает, что руководство «Барселоны» заявило о том, потери клуба из-за рецессии экономики, вызванной пандемией коронавируса, составит 140 миллионов евро.

Отмечается, что «Барселона» в отличие от английских, итальянских и немецких клубов является некоммерческой организацией и не имеет возможности помимо всего прочего выпускать акции.

Чемпионат Испании был приостановлен после 27 туров из 38. На данный момент сезон надеются возобновить в середине мая.