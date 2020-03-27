«Крылья Советов» продлили перерыв в тренировочном процессе до 7 апреля

Руководство самарского футбольного клуба «Крылья Советов» приняло решение продлить паузу в тренировочном процессе. Футболисты могут приступить к тренировкам в субботу 7 апреля.
«Такое решение было принято в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, – сообщает официальный сайт клуба. – Иностранные футболисты «Крыльев» находятся в Самаре. Все игроки нашей команды соблюдают рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Также футболисты поддерживают физическую форму индивидуально. Российская премьер-лига планирует озвучить сроки возобновления чемпионата 10 апреля».
После 22 туров «Крылья Советов» занимают предпоследнее 15-е место, набрав 22 очка.
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