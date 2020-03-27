В Италии объявят чемпиона даже, если сезон не будет доигран Чемпионат серии А был прерван после 26 туров.

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина подтвердил, что в любом случае будет объявлен обладатель скудетто по итогам сезона-2019/20.

«Мы были бы рады завершить сезон на футбольных полях, – заявил Гравина в телеканалу Sky Sport Italia. – Мы ведем переговоры о том, чтобы ФИФА разрешила продлить контракты, которые заканчиваются 30 июня. В идеале сезон мог бы быть завершен 30 июля, но мы зависим от решения властей и рекомендаций ученых. Даже если сезон завершить не удастся, должен быть объявлен чемпион. Также нужно будет определить, кто выступит в еврокубках, кто вылетит и кто повысится в классе».

В чемпионате Италии из-за пандемии удалось провести лишь 26 неполных туров. Не состоялись и ответные полуфиналы Кубка.