«Торпедо-БелАЗ» обыграло бобруйскую «Белшину» В чемпионате Белоруссии стартовал второй тур.

В белорусской высшей лиге «Торпедо-БелАЗ» на своем поле обыграло «Белшину» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 50-й минуте забил Валерий Горбачик.

«Торпедо-БелАЗ» в двух первых турах набрало 6 очков. В первом туре команда из Жодино обыграла в гостях солигорский «Шахтер» с таким же счетом 1:0.

У «Белшины» пока нет очков. В первом туре бобруйский клуб на своем поле уступил «Минску» 1:3.

3 апреля «Белшина» примет «Городею», а «Торпедо-БелАЗ» сыграет в гостях с минским «Динамо».