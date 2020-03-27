СМИ: «Милан» и «Атлетико» поспорят за Милика Об этом сообщает Rai.

Форвард «Наполи» Аркадиуш Милик решил покинуть итальянский клуб в летнее межсезонье.

Согласно источнику, польский футболист получил предложения от мадридского «Атлетико» и «Милана». Отмечается, что «Наполи» рассчитывает сохранить игрока и предложил тому новое соглашение, но он ответил отказом.

В текущем сезоне 26-летний Милик отыграл 22 матча и забил 12 мячей, а его контракт в силе до 2021 года.