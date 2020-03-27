СМИ: «Милан» и «Атлетико» поспорят за Милика

Форвард «Наполи» Аркадиуш Милик решил покинуть итальянский клуб в летнее межсезонье.
Согласно источнику, польский футболист получил предложения от мадридского «Атлетико» и «Милана». Отмечается, что «Наполи» рассчитывает сохранить игрока и предложил тому новое соглашение, но он ответил отказом.
В текущем сезоне 26-летний Милик отыграл 22 матча и забил 12 мячей, а его контракт в силе до 2021 года.
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