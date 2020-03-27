Энрике – о возвращении в «Барселону»: Мои двери открыты для всех Специалист тренировал каталонцев с 2014 по 2017 год.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике готов рассмотреть вариант с возвращением в «Барселону».

«Я готов работать в любой стране и с любым клубом. Мои двери открыты для всех.

Что касается моей карьеры на «Камп Ноу», то это было великолепное время. Я хочу сказать спасибо этой команде, клубу, который дал мне все», – цитирует специалиста Goal.com.