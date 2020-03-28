СМИ: Фекир интересен лондонскому «Арсеналу» Об этом сообщает El Desmarque.

Полузащитник сборной Франции Набиль Фекир, выступающий за испанский «Бетис», получил предложение о переезде в чемпионат Англии.

Согласно источнику, в его услугах заинтересован лондонский «Арсенал», который ищет нового игрока в центр поля из-за скорого ухода Дани Себальоса. Последний принадлежит «Реалу» и выступает за «пушкарей» на правах аренды.

Что касается Фекира, то 26-летний футболист отыграл в текущем сезоне 23 матча, забил семь голов и отдал шесть голевых передач.