Роналду приобрел элитный автомобиль за 9,5 млн евро (фото) Его зарплата в туринском клубе составляет 30 млн евро в год без учета бонусов.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду купил спорткар Bugatti Centodieci, который оценивается в 9,5 млн евро. Об этом сообщает Bild.

Согласно источнику, он получит свою машину только в 2021 году. Также сообщается, что этот автомобиль будет выпущен тиражом лишь 10 экземпляров и приурочен к 110-летнему юбилею марки Bugatti.

Добавим, что сейчас 35-летний Роналду находится в Португалии. Он вернулся на родину из-за паузы в чемпионате Италии, вызванной пандемией коронавируса.