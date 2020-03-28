Фекир хочет остаться в «Бетисе» Полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир принял решение продолжить карьеру в севильском клубе в следующем сезоне.

По информации Estadio Deportivo, 26-летний француз отказался покидать команду в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника заинтересованы «Милан», «Реал» и «Арсенал».

Фекир перешел в «Бетис» из «Лиона» прошлым летом за 19,75 миллионов евро, подписав контракт до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 23 матча, забил семь голов и отдав шесть ассистов. Его команда занимает 12-е место в чемпионате Испании, набрав 33 очка в 27 турах.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.