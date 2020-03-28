Джорджиньо Вейналдум: Гуардадо – самый трудный соперник, против которого я когда-либо играл Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум рассказал о том, кто по его мнению был самым трудным соперником на поле в его карьере.

– Самым трудным оппонентом, против которого я играл, был Андрес Гуардадо. На ЧМ-2014 мы играли с Мексикой. С мячом он был действительно великолепен. Было большой проблемой остановить его, – сказал Вейналдум Goal.com.

Напомним, что сборная Голландии победила Мексику (2:1) в рамках 1/8 финала чемпионата мира 2014 года. Тогда подопечные Луи ван Гала заняли третье место на турнире.

Вейналдум отыграл на мировом первенстве семь поединков и забил один гол. Что касается Гуардадо, то мексиканец принял участие в четырех встречах, отметившись одним забитым мячом и одним ассистом. С июля 2017 года Андрес выступает в составе «Бетиса».