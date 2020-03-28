Одноклубнику Смолова грозит крупный штраф за нарушение карантина Атакующий Полузащитник «Сельты» и сборной Дании Пионе Систо без разрешения клуба покинул Испанию, нарушив карантин.

Согласно информации AS, 25-летний датчанин отправился из Виго в Копенгаген на своем автомобиле. Отмечается, что игрок предупредил руководство клуба только во время поездки в родную страну. Поэтому теперь ему грозит крупный штраф.

Систо перешел в «Сельту» в июле 2016 года из «Мидтьюлланда» за шесть миллионов евро. С тех пор он отыграл 133 матча, отметившись 18 забитыми мячами и 14 ассистами. За сборную Дании полузащитник провел 21 поединок (1 гол).

«Сельта» занимает 17-е место в чемпионате Испании, набрав 26 очков в 27 турах.