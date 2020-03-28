Форвард «Метца» Диалло летом может оказаться в одном из клубов АПЛ Нападающий «Метца» Хабиб Диалло интересен сразу нескольким клубам английской Премьер-лиги.

Согласно информации Le Quotiduen Du Foot, 24-летний сенегалец интересен «Лестеру», «Челси» и «Кристал Пэлас».

Отмечается, что пока ближе всего к завершению сделки с французским клубе находится «Лестер», рассматривающий форварда в качестве потенциальной замены Джейми Варди.

Диалло выступает за «Метц» с июля 2015 года. За это время он сыграл 111 матчей, забил 48 голов и отдал 14 ассистов. В нынешнем сезоне на его счету 12 забитых мячей и три результативных передачи в 27 поединках. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.