Анзор Кавазашвили: Селихову нужно искать клуб, где бы он был основным вратарем Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением относительно дальнейших перспектив голкипера «Спартака» Александра Селихова.

– Сейчас он опять на пути к восстановлению. Но я еще до его травмы сказал, что ему все-таки надо не сидеть на скамейке запасных, а играть. Не получится в «Спартаке», значит, надо искать вариант с другой командой, где бы он был основным вратарем. Потому что голкипер должен играть, – цитирует Кавазашвили Bobsoccer.

Напомним, что в сентябре прошлого года 25-летний голкипер перенес операцию после рецидива травмы ахиллова сухожилия.

Селихов перешел в «Спартак» в январе 2017-го из «Амкара» за 3,5 миллиона евро. За московский клуб он провел 37 матчей, пропустив 38 голов и 14 раз отыграв «на ноль». Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2021 года.