Карло Анчелотти: Если все игроки поддерживают форму, то даже четырех дней хватит, чтобы сыграться

– Некоторые считают, что возобновить чемпионаты, скажем, в мае, не удастся, поскольку на подготовку командам нужно минимум три недели, а до конца апреля тренироваться нельзя. На самом деле это миф. Единственное, что нужно – чтобы все клубы одновременно узнали дату, когда начнутся турниры. Если все игроки поддерживают форму, то даже четырех дней будет достаточно, чтобы вновь сыграться, – цитирует Анчелотти Tuttomercatoweb.
Напомним, что 13 марта все футбольные соревнования в Англии были приостановлены до 30 апреля из-за пандемии коронавируса. На момент паузы в АПЛ было сыграно 29 туров из 38. «Эвертон» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков.
«Чик-зарядка» и «Славия-Мозырь». Это все, что осталось от спортивного ТВ Практические все соревнования поотменяли, а значит телеканалы лишились главного спортивного ресурса – прямых трансляций. Как же они выкручиваются?
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