Карло Анчелотти: Если все игроки поддерживают форму, то даже четырех дней хватит, чтобы сыграться Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти высказался на тему возобновления футбольных турниров.

– Некоторые считают, что возобновить чемпионаты, скажем, в мае, не удастся, поскольку на подготовку командам нужно минимум три недели, а до конца апреля тренироваться нельзя. На самом деле это миф. Единственное, что нужно – чтобы все клубы одновременно узнали дату, когда начнутся турниры. Если все игроки поддерживают форму, то даже четырех дней будет достаточно, чтобы вновь сыграться, – цитирует Анчелотти Tuttomercatoweb.

Напомним, что 13 марта все футбольные соревнования в Англии были приостановлены до 30 апреля из-за пандемии коронавируса. На момент паузы в АПЛ было сыграно 29 туров из 38. «Эвертон» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков.