Дмитрий Черышев: У Дениса все хорошо, коронавируса нет Ранее сообщалось, что в его команде обнаружили массовое заражение коронавирусом.

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о состоянии своего сына, а также поведал, как футболист проводит время на карантине.

«Я сам нахожусь в Испании, вместе с Денисом, на карантине. Со здоровьем все хорошо. Вся команда сдавала тест на коронавирус, у него все хорошо, болезни нет.

Немного угнетает режим самоизоляции, но мы все вместе справляемся. Денис поддерживает форму с помощью велотренажера и беговой дорожки. К сожалению, тренироваться приходится без мяча и не на футбольном поле, нагрузка совершенно другая. Поэтому просто поддерживает форму», – цитирует отца полузащитника агентство «РИА Новости».

Напомним, чемпионат Испании приостановлен на неопределенный срок. Ранее сообщалось, что лига может досрочно завершить этот сезон.