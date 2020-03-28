«Славия» обыграла БАТЭ, у бывшего чемпиона Белоруссии второе поражение кряду Продолжается второй тур чемпионата белорусской высшей лиги.

«Славия» из Мозыря на свое поле обыграла борисовский БАТЭ. Итоговый счет – 2:1.

Гости открыли счет на 10-й минуте стараниями исландского полузащитника Виллюма Вилюмссона. Тем не менее, дубль российского нападающего Никиты Мельникова принес «Славии» волевую победу. Бывший игрок московского «Торпедо», тульского «Арсенала» и «Сатурна» отличился на 32-й и 48-й минутах.

После двух туров у «Славии» три очка, а у БАТЭ – ноль. В первом туре 15-кратный чемпион Белоруссии проиграл в гостях «Энергетику-БГУ» (1:3).

4 апреля БАТЭ примет «Рух», а «Славия» сыграет в гостях с действующим чемпионом брестским «Динамо».