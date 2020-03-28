Уругвайская футбольная ассоциация уволила всех сотрудников, включая тренера сборной Табареса В условиях пандемии в Уругвае нет денег на футбол.

Уругвайская футбольная ассоциация на своем официальном сайте объявила о том, что разрывает контракты со всеми сотрудниками из-за пандемии коронавируса. Под сокращение попали более 400 человек, включая главного тренера национальной сборной Уругвая 73-летнего Оскара Табареса.

«В условиях мировых эпидемии и кризиса, которые привели к полной остановке нашей деятельности, мы вынуждены пойти на крайние меры. Все это направлено лишь на сохранение возможности дальнейшего существования нашей организации», – сказано в заявлении ассоциации.

Табарес возглавил национальную команду в 2006 году во второй раз за свою карьеру. В 2010-м уругвайская сборная заняла четвертое место на чемпионате мира в ЮАР, а в 2011-м выиграла Кубок Америки в Аргентине.