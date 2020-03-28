Источник: В РПЛ рассматривают вариант возобновления чемпионата в июле В турнире было сыграно 22 тура из 30.

Руководство Российской премьер-лиги рассматривает возможность возобновления сезона во второй половине июля. В этом случае чемпионат будет завершен в августе.

Об этом сообщает Чемпионат.com

При таком сценарии сезон-2020/21 начнется лишь в сентября, и командам, скорее всего, придется проводить по два матча чемпионата РПЛ в неделю.

Напомним, что чемпионат России на данный момент официально приостановлен до 10 апреля. До 17 марта в турнире удалось провести 22 тура.