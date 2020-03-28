«Минск» обыграл «Динамо» в столичном дерби В чемпионате Белоруссии продолжается второй тур.

В белорусской высшей лиге ФК «Минск» на своем поле обыграл минское «Динамо» со счетом 3:2.

После первого тайма хозяева вели 3:0. Уже на первой минуте счет открыл Владимир Хващинский. На 41-й отличился Евгений Чаговец, а на 45-й – Роман Грибовский.

На 59-й «Динамо» осталось вдесятером – за второе предупреждение был удален словенский защитник Миха Горопевшек.

Тем не менее, команде Сергея Гуренко удалось отыграть два мяча. На 77-й пенальти реализовал Евгений Шикавка, а на 80-й точный удар нанес Иван Бахар.

«Минск» набрал 6 очков и присоединился к группе лидеров. Ранее по две победы одержали «Торпедо-БелАЗ» и «Энергетик-БГУ».

Минское «Динамо» очков не имеет, поскольку в первом туре тоже проиграло – 0:1 в домашнем матче против «Руха».

3 апреля команда Гуренко примет «Торпедо-БелАЗ». 5 апреля «Минск» сыграет в гостях с «Энергетиком-БГУ».