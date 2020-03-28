Экс-форвард ЦСКА Нецид разорвал контракт с голландским клубом Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Чешский форвард Томаш Нецид прекратил сотрудничество с голландским клубом «Ден Хааг».

Отмечается, что разрыв контракта инициировал клуб. При этом уточняется, что руководство рассматривает вариант с подписанием нового соглашения. Таким образом, 30-летний футболист может остаться в команде.

Нецид известен в России по выступлениям за московский ЦСКА. Что касается его игры за «Ден Хааг», то в текущем сезоне он провел 22 матча и забил 6 голов.