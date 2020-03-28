Алекс Крал: Мы подписали документ, что не должны покидать Москву Хавбек «Спартака» Алекс Крал сообщил, что подписал соглашение о запрете выезда за пределы Москвы из-за пандемии коронавируса.

- У нас был выходной в пятницу и субботу, после чего мы должны получить еженедельный план тренировок. Дальше посмотрим, будем ли снова тренироваться вместе или индивидуальные тренировки продолжаться.

Думаю, что теоретически мы можем тренироваться, но в основном делаем это дома. И, конечно же, важно не заразиться. Мы также подписали документ, что не должны покидать Москву. Логично, что аналогичные бумаги подписывают все парни сборной Чехии, играющие в зарубежных клубах.

Конечно, все в «Спартаке» сожалеют, что мы не играем, очень жаль. Зимой мы бегали, усердно работали на сборах, что нашло отражение в товарищеских матчах. Мы были готовы и физически, и морально. Но нужно было принимать какие-то меры, тем более что мы все пока здоровы, - цитирует Крала чешская Gol.cz.

Напомним, что Крал перешел в «Спартак» в сентябре 2019 года из пражской «Славии» за 12 миллионов евро. С тех пор он провел за красно-белых 15 матчей, получив в них четыре желтые карточки.

Чемпионат России на данный момент официально приостановлен до 10 апреля. До 17 марта в турнире удалось провести 22 тура.