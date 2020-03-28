Алекс Крал: Если будет объявлен карантин, буду смотреть фильмы Полузащитник «Спартака» Алекс Крал сообщил, что старается не выходить из дома из-за ситуации с коронавирусом.

- Когда мне нужно выйти, я ношу маску. Я купил несколько, также к меня есть респиратор. Думаю, что рано или поздно коронавирус придет в Россию в большей степени. Я немного боюсь, поскольку пандемия начинается везде. Мы, скорее всего, будем в России. Посмотрим, какая будет ситуация. Никто не знает, что будет через три дня. Во всяком случае, моя подруга и я стараемся не выходить из дома. Если будет объявлен карантин, мы, вероятно, будем смотреть фильмы. В морозилке около 30 фунтов мяса от папы и дедушки. Так что у нас есть солидный запас. Но оно было еще до появления коронавируса, - цитирует Крала чешская Gol.cz.

Напомним, что Крал перешел в «Спартак» в сентябре 2019 года из пражской «Славии» за 12 миллионов евро. С тех пор он провел за красно-белых 15 матчей, получив в них четыре желтые карточки.

Чемпионат России на данный момент официально приостановлен до 10 апреля. До 17 марта в турнире удалось провести 22 тура.