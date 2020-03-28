Президент «Ювентуса» Аньелии: Чемпионство после 26 туров? Нет, спасибо

В Италии продолжают обсуждать вероятность завершения чемпионата-2019/20 по итогам 26 туров из 38. Многие считают, что из-за пандемии коронавируса возобновить соревнования уже не получится. На фоне этой дискуссии президент «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил о том, что ни ему, ни клубу не нужно такое чемпионство.
Комментируя в твитере заявление президента Итальянской федерации футбола Габриэле Гравины о том, что обладатель скудетто будет объявлен в любом случае, Аньелли написал в твиттере следующее:
«Это было бы изумительно, но ответить «Нет, спасибо!» было бы еще более прекрасно».
После 26 туров «Ювентус» на одно очко опережает римский «Лацио».
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