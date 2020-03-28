Президент «Ювентуса» Аньелии: Чемпионство после 26 туров? Нет, спасибо Глава туринского клуба прокомментировал возможность досрочного завершения сезона в Италии.

В Италии продолжают обсуждать вероятность завершения чемпионата-2019/20 по итогам 26 туров из 38. Многие считают, что из-за пандемии коронавируса возобновить соревнования уже не получится. На фоне этой дискуссии президент «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил о том, что ни ему, ни клубу не нужно такое чемпионство.

Комментируя в твитере заявление президента Итальянской федерации футбола Габриэле Гравины о том, что обладатель скудетто будет объявлен в любом случае, Аньелли написал в твиттере следующее:

«Это было бы изумительно, но ответить «Нет, спасибо!» было бы еще более прекрасно».

После 26 туров «Ювентус» на одно очко опережает римский «Лацио».