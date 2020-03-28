Александр Мостовой: Урезание зарплат футболистов может пойти нашим клубам на пользу

- Сейчас в Европе многие команды идут на урезание зарплат своим игрокам, футболисты на это соглашаются. Нашим клубам однозначно стоит пойти по этому пути. Кстати, перерыв в нашем футболе и урезание зарплат может пойти нам на пользу. Клубы наконец могут сделать зарплаты в контрактах наших игроков справедливыми, - передает слова Мостового «Чемпионат».
Напомним, что чемпионат России по футболу был приостановлен 17 марта, как минимум, до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что первенство РПЛ возобновится не раньше 24 апреля, даже если появится возможность играть уже с 10-го числа.
Позже появилась информация, что руководство российской премьер-лиги рассматривает возможность возобновления сезона во второй половине июля.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран.
Куклиной не хватил сил на последний круг. Российские биатлонистки вновь без медалей Женский спринт в Финляндии может стать завершающим стартом в нынешнем розыгрыше Кубка мира по биатлону из-за коронавируса.
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