Солигорский «Шахтер» на выезде обыграл «Городею» В Белоруссии продолжается национальный чемпионат.

В матче второго тура чемпионата белорусской высшей лиги «Городея» на своем поле уступила солигорскому «Шахтеру». Итоговый счет – 0:2.

На 56-й минуте отличился грузинский полузащитник гостей Георгий Диасамидзе, а на 89-й мяч в ворота «Городеи» направил Дмитрий Подстрелов.

Стоит отметить, что на 33-й хавбек «Шахтера» Юрий Кендыш не реализовал пенальти, направив мяч мимо ворот.

«Шахтер» набрал первые 3 очка. В первом туре солигорская команда уступила дома 0:1 «Торпедо-БелАЗ».

«Городея» в двух турах потерпела два поражения.

3 апреля команда из Минской области сыграет в гостях с «Белшиной». «Шахтер» 4 апреля примет «Неман».