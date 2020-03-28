Солигорский «Шахтер» на выезде обыграл «Городею»

В матче второго тура чемпионата белорусской высшей лиги «Городея» на своем поле уступила солигорскому «Шахтеру». Итоговый счет – 0:2.
На 56-й минуте отличился грузинский полузащитник гостей Георгий Диасамидзе, а на 89-й мяч в ворота «Городеи» направил Дмитрий Подстрелов.
Стоит отметить, что на 33-й хавбек «Шахтера» Юрий Кендыш не реализовал пенальти, направив мяч мимо ворот.
«Шахтер» набрал первые 3 очка. В первом туре солигорская команда уступила дома 0:1 «Торпедо-БелАЗ».
«Городея» в двух турах потерпела два поражения.
3 апреля команда из Минской области сыграет в гостях с «Белшиной». «Шахтер» 4 апреля примет «Неман».
«Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай 8 марта – день кровавый. На турнире UFC 248 девушки устроили обоюдное избиение (видео) А главный бой вечера был ужасным: мужики катали вату. 08.03.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей Капризов и Яшкин, до свидания! КХЛ объявила о завершении сезона Сезон-19/20 завершен. Досрочно. Президент КХЛ Алексей Морозов сделал соответствующее заявление на сайте лиги. О распределении мест будет сообщено дополнительно после заседания совета директоров. 25.03.2020 14:00 Хоккей Домрачев Владислав Назло коронавирусу. Чемпионат мира в Монреале пройдет в срок и со зрителями Кроме юниорского ЧМ, прошедшего в Таллине, в последние дни было много разговоров о ЧМ «взрослом». Его старт запланирован на 18 марта. 10.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Областной начальник в Канаде сказал «нет» Щербаковой, Косторной и Трусовой. ЧМ-2020 отменен Власти провинции Квебек отменили чемпионат мира, который должен был пройти в Монреале с 18 по 21 марта. Причина все та же – эпидемия коронавируса. 12.03.2020 00:15 Фигурное катание Тигай Лев Триллер перед карантином. Экхофф вернула Вирер Кубок мира на последней стрельбе Женской гонкой преследования в финском Контиолахти завершился не только биатлонный, но и весь зимний мировой сезон-2019/20. Досрочно - из-за коронавируса. 14.03.2020 19:30 Биатлон Не наше место. Россияне остались без медалей в Чехии Этап Кубка мира в Нове Место не принес нашей сборной наград. В последней гонке - мужском масс-старте – Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов заняли 16-е и 28-е места. 08.03.2020 19:00 Биатлон Мысин Николай Вы удивитесь, но некоторые еще бегают. И Бе почти выиграл у Фуркада Кубок мира Несмотря на эпидемию коронавируса и массовые отмены соревнований по всему миру, в финском Контиолахти стартовал биатлонный этап КМ. 12.03.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев Династию остановили на взлете. Звезды ЦСКА и сборной уедут в НХЛ уже в этом сезоне Досрочно прерванный чемпионат КХЛ усилит отток российских игроков за океан. 27.03.2020 16:00 Хоккей Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай