Конте купил 12 ноутбуков студентам-медикам Турина Главный тренер «Интера» Антонио Конте присоединился к борьбе с коронавирусом, купив 12 ноутбуков для студентов-медиков в Турине.

В минувшую пятницу Конте доставил ноутбуки в детскую больницу Regina Margherita, сообщает Football Italia.

- Мы поговорили с ним и его женой Элизабетт накануне, рассказав им о трудностях нейропсихиатрии. Из-за чрезвычайной ситуации с коронавирусом студенты, поступившие в отделение детской нейропсихиатри, остались без учителей, мобильных телефонов и ноутбуков для дистанционного обучения.

Мы высоко оценили этот жест. Отсутствие необходимых им занятий вызывает огромный дискомфорт у госпитализированных студентов, поскольку образование является неотъемлемой частью терапевтического протокола, - прокомментировал событие руководитель факультета Тициана Катенаццо, назвавшая этот жест «неожиданным подарком».

Напомним, что из-за пандемии коронавируса чемпионат Италии по футболу приостановлен с 11 марта. Сообщалось, что президенты итальянских клубов рассмотрят вариант с возобновлением чемпионата в начале июня и завершением турнира 30 июля.