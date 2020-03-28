Конте купил 12 ноутбуков студентам-медикам Турина

В минувшую пятницу Конте доставил ноутбуки в детскую больницу Regina Margherita, сообщает Football Italia.
- Мы поговорили с ним и его женой Элизабетт накануне, рассказав им о трудностях нейропсихиатрии. Из-за чрезвычайной ситуации с коронавирусом студенты, поступившие в отделение детской нейропсихиатри, остались без учителей, мобильных телефонов и ноутбуков для дистанционного обучения.
Мы высоко оценили этот жест. Отсутствие необходимых им занятий вызывает огромный дискомфорт у госпитализированных студентов, поскольку образование является неотъемлемой частью терапевтического протокола, - прокомментировал событие руководитель факультета Тициана Катенаццо, назвавшая этот жест «неожиданным подарком».
Напомним, что из-за пандемии коронавируса чемпионат Италии по футболу приостановлен с 11 марта. Сообщалось, что президенты итальянских клубов рассмотрят вариант с возобновлением чемпионата в начале июня и завершением турнира 30 июля.
Куклиной не хватил сил на последний круг. Российские биатлонистки вновь без медалей Женский спринт в Финляндии может стать завершающим стартом в нынешнем розыгрыше Кубка мира по биатлону из-за коронавируса.
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